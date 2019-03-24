İçişleri Bakanı Soylu: "Milli Görüşü'nü Getirip 2 Tane Milletvekili Seçmek İçin PKK'ya Yaslayan,...

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Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti