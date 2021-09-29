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İçişleri Bakanı Soylu, mobil mutfak tırı ve akreditasyon sertifikası teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, mobil mutfak tırı ve akreditasyon sertifikası teslim töreninde konuştu Açıklaması

29.09.2021 13:51
İçişleri Bakanı Soylu, mobil mutfak tırı ve akreditasyon sertifikası teslim töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını söyledi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak tırının teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törende, Elazığ depreminin ardından ihtiyaç analizlerinin yapıldığını bildirdi.

Yaşanan afetler sırasında ve bu afetlerin sonunda faaliyetlerin özetinin çıkarıldığını, ihtiyaçların değerlendirildiğini aktaran Soylu, orman yangınlarında da çeşitli tespitler ve değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi.

Soylu, 2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, yıl başından bugüne 29 milyon 650 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Hazırlanan videoların da 13 milyon kez izlendiğini ifade eden Soylu, karşı karşıya kalınan afetlerin öğrettiklerini, afet alanlarında bırakmadıklarını dile getirdi.

"Yıl sonu itibarıyla 81 ilimizi tamamlamış olacağız"

İl Afet Risk Azaltma Planlarına da değinen Soylu, "Geçen yıl 7'ydi, bu yıl İl Risk Azaltma Planlarımızda 59 il bitti. Yıl sonu itibarıyla da 81 ilimizi tamamlamış olacağız." dedi.

Yaşanan sel felaketleri sonrasında iş yerlerinin ve vatandaşların zararlarının karşılandığını anlatan Soylu, selin ardından geçen 1,5 ay içerisinde bu çalışmaların yapıldığını, bunun da hiçbir yerde örneğinin olmadığını kaydetti.

Bakan Soylu, deprem toplanma alanlarının sayısının tüm Türkiye'de 3 kattan fazla artırıldığına değindi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti. Tüm telefon operatörleriyle beraber mutabakatımızı sağladık. Programımız AFAD'da büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek. Enkazın altında ya da zorlu bir yerde kaldık, oradan hemen bizim 10 kişiye aramamızı temin edecek, lokasyonumuzun nerede olduğunu teknik cihazlarımızla bulabilme kabiliyetine sahip olacak."

"AFAD uygulaması"nın tüm vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Soylu, afet durumuyla karşı karşıya kalındığında, uygulama üzerinden vatandaşların, yakınlarına ulaşabileceğini dile getirdi.

Acil çağrıların 112 ile tek numaraya dönüştürüldüğünü anımsatan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tüm Türkiye'de hizmete girdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, " Van'daki büyük deprem dahil olmak üzere bu ülkede vatandaş 'Nerede bu devlet?' demedi." şeklinde konuştu.

Yardım bağışları

Yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bağışlar; niye bağış topluyorsunuz, insanlar yardım etmek istiyor. Bizim gelen bağışları koordine etme gibi sorumluluğumuz var. Aynı zamanda yapılacak bağışları da yönlendirme gibi sorumluluğumuz var. Bu sefer, gelen bağışların nereye gittiği belli olmayan, hak edene, hak etmeyene dağılması konusunda bir koordinasyonsuzluğun eleştirisiyle karşı karşıya kalırız."

Yangın ve sel felaketleri sonrasında başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 946 milyon liraya ulaştığını açıklayan Soylu, Katar'ın 30 milyon dolar, Kuveyt'in ise 5 milyon dolar AFAD'a, ayrıca 5 milyon dolar da Türk Kızılaya yardım yaptığını dile getirdi.

Arama kurtarmada akreditasyon uygulamasına geçildiğini anımsatan Soylu, akredite edilen ekip sayısının 14'e çıktığını sözlerine ekledi.

Daha sonra mobil mutfak tırlarına ilişkin protokol imzalandı, arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikaları verildi.

Törene, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, belediye başkanları, arama kurtarma ekipleri katıldı.

Süleyman Soylu, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, mobil mutfak tırı ve akreditasyon sertifikası teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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