İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması

18.03.2021 14:45
İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motosiklet kazalarının arttığını, bu konuda acilen hızlı ve etkili tedbir almak durumunda olduklarını belirterek, "Her arkadaşım kendi bölgesindeki sorunları ve çözüm önerilerini doğru şekilde tahlil etmeli, bunların çözümü için sıralı amirleriyle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motosiklet kazalarının arttığını, bu konuda acilen hızlı ve etkili tedbir almak durumunda olduklarını belirterek, "Her arkadaşım kendi bölgesindeki sorunları ve çözüm önerilerini doğru şekilde tahlil etmeli, bunların çözümü için sıralı amirleriyle meseleyi paylaşarak, rakamları mutlaka makul seviyelere çekme gayreti içinde olmalıdır." dedi.

Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Trafik Birim Amirleri İç Anadolu-Ege-Akdeniz Bölge Değerlendirme Toplantısı"na, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'ndan video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Toplantıya, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye illeri ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Birim Amirleri ile Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Birim Amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, ülke genelindeki trafik kazalarının yüzde 37'sinin, can kayıplarının ise yüzde 40'ının, bu toplantıya katılan illerin 20'sinde gerçekleştiğini söyledi.

Soylu, 2019-2020 arasında yapılan trafik denetimlerinde, Uşak'ın yüzde 21,5 ile ülke sıralamasında beşinci, Burdur'un altıncı, İzmir'in ise yüzde 31,9 azalış oranıyla son sırada yer aldığını belirtti.

Bakan Soylu, sürücülerle yüz yüze iletişim kurarak yapılan yaptırım uygulanmasında ise Kırşehir'in ülke sıralamasında yüzde 43,1 ile 3'üncü, Afyonkarahisar'ın yüzde 35 ile 14'üncü, Nevşehir'in ise 17,6 oranıyla 70'inci sırada bulunduğunu ifade etti.

Toplam kazalardaki azalışa göre, Nevşehir'in yüzde 33,3 ile ülke sıralamasında 1'inci, Uşak'ın yüzde 24,4 azalışla 4'üncü, Hatay'ın ise yüzde 6,3 azalmayla 75. sırada yer aldığına dikkati çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda ülke genelinde yüzde 11,9 azalış olmuşken, bu 20 ilimizde ise yüzde 1,2 artış olmuştur. Aynı dönemde yaya ölümlerinde azalış Türkiye genelinde yüzde 20,6. Söz konusu 20 ilimizde ise azalış oranı yüzde 15,2 seviyesinde kalmıştır.

Son olarak motosiklet kazaları ülke genelinde yüzde 31,1 azalmış, bu 20 ilimizde ise azalış yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Motosikletlerin karıştığı kazalardaki can kayıpları, ülke genelinde yüzde 20,6 azalırken, bu illerimizde ise yüzde 9 artış yaşanmıştır. Bu tabloya baktığımızda, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bulunan 20 ilimizde, can kayıplarında, motosiklet kazalarında, yaya ölümlerinde Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde kalındığı görülüyor. Bazen Türkiye genelindeki trendin, olumsuz anlamda tersi istikametinde gelişmeler görülüyor. Buna hızlıca ve acilen önlem almak durumundayız.

Bilhassa salgının etkisiyle motosikletlerin karıştığı kazalar ve bu kazalardaki can kayıplarının rahatsız edici şekilde arttığını belirttim. Bu konuda acilen hızlı ve etkili tedbir almak durumunda olduğumuzu da paylaştım. Her arkadaşım, kendi bölgesindeki sorunları ve çözüm önerilerini doğru şekilde tahlil etmeli, bunların çözümü için sıralı amirleriyle meseleyi paylaşarak, bu rakamları mutlaka makul seviyelere çekme gayreti içinde olmalıdır. Özellikle normalleşme süreciyle şehirler arası yolcu taşımacılığı da artacaktır. Dolayısıyla bu alana da hızlıca tedbir almak ve teyakkuzda olmak lazım."

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile diğer ilgililer de katıldı.

Süleyman Soylu, Motosiklet, Karahisar, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, motosiklet kazalarının artmasına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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