Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürüyüşü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkabir'e girişi Mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkbir Özel Defteri'ni imzalaması ve metni okuması ANKARA -...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürüyüşü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkabir'e girişi

Mozoleye çelenk bırakılması

Saygı duruşu

Toplu fotoğraf çekimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkbir Özel Defteri'ni imzalaması ve metni okuması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Süleyman Soylu, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:51 Kaynak: AA
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