İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürüyüşü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkabir'e girişi Mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkbir Özel Defteri'ni imzalaması ve metni okuması ANKARA -...
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:51 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerin Aslanlı yolda yürüyüşü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkabir'e girişi
Mozoleye çelenk bırakılması
Saygı duruşu
Toplu fotoğraf çekimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anıtkbir Özel Defteri'ni imzalaması ve metni okuması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
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