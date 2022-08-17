İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı

17.08.2022 09:58

İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçlarıyla havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı

TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçlarıyla havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları'nda İnsansız Hava Araçları ile havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Munzur'un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu, paylaşımında, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Süleyman Soylu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Munzur Dağları'nın İHA'larla çekilmiş doğa harikası görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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