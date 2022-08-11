İçişleri Bakanı Soylu: " Murat Karayılan 'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye 'ye geçen, PKK 'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul 'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Karayılan, Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, İran, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Soylu: 'Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,... - Son Dakika

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