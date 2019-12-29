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İçişleri Bakanı Soylu: "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır."
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