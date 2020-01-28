İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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