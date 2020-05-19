İçişleri Bakanı Soylu'nun '19 Mayıs' mesajı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın yeni bir yolculuğa çıktığı şu günlerde, kutlu bir ilk adımın 101. yaşının kutlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu mesajında, "Göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünya, pandeminin sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladı. Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota; 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21. Yüzyıl kavşağında birleşecektir" ifadesini kullandı.

Yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların, 21. Yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye'nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne, bugün şapka çıkardığını vurgulayan Bakan Soylu, "Ortadoğu'ya tırlar dolusu silah gönderenlere, pandemi döneminde bizim ülkemizden giden tıbbi yardım uçakları, sadece bu ülkenin gücünü değil, aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da göstermektedir" dedi.

"Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı'nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutan gençlerimiz; pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanımız gençlerimiz; Vefa Destek Grubu'nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden valilerimiz, kaymakamlarımız, gençlerimiz; denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personelimiz, gençlerimiz; fabrikalarda, ofislerde, laboratuarlarda, okullarda gençlerimiz; şehit olan, gazi olan gençlerimiz... İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır. Öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz. Bu vesileyle Samsun'a ilk adımı atarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma Gemisi'nin ve bu kutlu yolun bütün yolcularını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

(İHA)