İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Sefa Dönmez

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.