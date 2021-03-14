İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

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