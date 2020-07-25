İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı bitti - Son Dakika

Valilik toplantı salonundaki programa Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su , Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilgililer katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:11

Kaynak: AA

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