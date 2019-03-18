İçişleri Bakanı Soylu'nun Bayraklı Belediyesi ile İlgili Sözleri

CHP'den istifa eden Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Balbay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır.

CHP'den istifa eden Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Balbay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir." ifadesini kullandı.



Balbay, yaptığı yazılı açıklamada, partililerin "Cumhuriyet Halk Partisine iktidar yolu açılıyor" umuduyla dolup taştığı bir dönemde yapılan tercihlerin, parti yönetiminin örgütle bağını kopardığını belirtti.



Bayraklı'ya "ateist, Leninist ve komünist" olduğu iddia edilen bir adayın dayatıldığını ileri süren Balbay, açıklamasına şöyle devam etti:



"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede de bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir.

Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızın, CHP Bayraklı Belediye Meclis üyesi adayları listesinde değil PKK ile irtibatlı isimlerin yer almasını, böyle bir iddianın gölgesini dahi kabul etmesi mümkün değildir."



Balbay, Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sine geldiğini vurgulayarak, açıklamasında "Ama görüyorum ki CHP şu anda birilerinin işgali altındadır.

Ben bugün Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisinden değil, bu işgal edilmiş Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum.

Başka bir partiye geçmem de söz konusu değil.

Ancak saydığım bütün bu gerçekler karşısında (CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı) Serdal Sandal'a destek vermem ya da bütün bu yanlışlara sessiz kalmam mümkün değildir.

Atatürk'ün partisinin haksız, hukuksuz bir şekilde işgal edilmesinden rahatsız olan herkesi tepkisini ortaya koymaya davet ediyorum." görüşlerine yer verdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mart'ta İzmir'de yaptığı konuşmada, "PKK'nın şah damarını kestik şimdi başka bir şey yapıyorlar, büyükşehirlere sızmak istiyorlar. Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın Menemen, Karşıyaka, Bayraklı belediye meclis üyesi adaylarına baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken belediye meclis üyesi adayı oldu, kim PKK'dan tutukluyken bugün meclis üyesi adayı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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