Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'nun Bulgaristan Temasları

İçişleri Bakanı Soylu'nun Bulgaristan Temasları

1 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin, hem Avrupa Birliği hem de Bulgaristan'ın stratejik ortağı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Bulgaristan Temasları, System.String[]
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin, hem Avrupa Birliği hem de Bulgaristan'ın stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Başbakan Borisov, Bulgaristan'a bir günlük resmi ziyaretle gelen Bakan Soylu'yu kabul ettikten sonra yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmede Bakan Soylu ile özellikle güvenlik alanındaki ikili iş birliğini ele aldıklarını kaydeden Borisov, "Türkiye, hem Avrupa Birliği hem de Bulgaristan'ın stratejik ortağıdır. Türkiye bizim komşumuz, dostumuz, NATO'da müttefikimiz ve aynı zamanda güvenlik ve kamu düzen alanında önemli bir ortağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik konularının yanı sıra düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve örgütlü suçlarla mücadele konularının da görüşüldüğünü aktaran Borisov, istikrarlı ikili ilişkiler ve sürdürülebilir iş birliğinin Bulgaristan dış siyasetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Borisov, Bulgaristan'ın Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirip yoğunlaştırmaya hazır olduğunun altını çizerek, "Şu sıralarda özellikle uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı başarılı ortak operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Biz bu iş birliğinin tüm alanlarındaki bilgilendirme çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Bulgaristan, Ekonomi
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