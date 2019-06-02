İçişleri Bakanı Soylu'nun helikopteri Gemlik'e acil iniş yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Gemlik ilçesindeki Borusan limanına acil iniş yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
'yu taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Gemlik
ilçesindeki Borusan
limanına acil iniş yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Balıkesir
ve Bursa
'da bayram öncesi bayram trafiğini havadan denetleyip bazı kontrol noktalarını ziyaret etti. Balıkesir'den İstanbul
'a dönüşte Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter, sağanak yağış ve havanın uçuşa elverişli olmamasından dolayı acil iniş rotası belirledi. Gemlik'te bulunan Borusan limanına helikopterin inmesi sonrasında Bakan Soylu ve beraberindekiler karayoluyla İstanbul'a gitti.
(İHA)
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