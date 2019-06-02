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İçişleri Bakanı Soylu'nun helikopteri Gemlik'e acil iniş yaptı

48 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Gemlik ilçesindeki Borusan limanına acil iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun helikopteri Gemlik'e acil iniş yaptı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter hava muhalefeti nedeniyle Gemlik ilçesindeki Borusan limanına acil iniş yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir ve Bursa'da bayram öncesi bayram trafiğini havadan denetleyip bazı kontrol noktalarını ziyaret etti. Balıkesir'den İstanbul'a dönüşte Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter, sağanak yağış ve havanın uçuşa elverişli olmamasından dolayı acil iniş rotası belirledi. Gemlik'te bulunan Borusan limanına helikopterin inmesi sonrasında Bakan Soylu ve beraberindekiler karayoluyla İstanbul'a gitti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Borusan Holding, Gemlik, Süleyman Soylu, Güncel
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