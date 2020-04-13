İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını duyan vatandaş intihara kalkıştı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını duyan vatandaş intihara kalkıştı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde şehitlere karşı hassasiyeti olduğu öğrenilen bir kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini duyunca intihara kalkıştı.

Olay, Pazar ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. F.Y. isimli vatandaş, televizyondan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını duyunca ilçe merkezindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olayı gören çevre sakinleri hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveni uzatmasıyla F.Y. intihar etmemesi noktasında ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin kendisine 'Soylu'nun istifa etmediğini' söylemesi üzerine F. Y. ikna olarak itfaiye eri ve polis memuru tarafından itfaiyenin sepetine alınarak aşağıya indirildi. Olayın şokunu atlatamayan annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.