Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü
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İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü

43 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabül, Bakan Soylu'nun makamında basına kapalı gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre görüşmede, geçici koruma kapsamında Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Tüm süreçlerin değerlendirilmesi açısından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve SMDK Başkanı Abdi'nin başkanlığında ortak bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
Öte yandan görüşme öncesi Bakan Soylu, Abdi ve beraberindekilere makam girişindeki sergide bulunan Türk ve Suriyeli çocukların yaptığı resimleri gösterdi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü
Süleyman Soylu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:21 Kaynak: AA
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