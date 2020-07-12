İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun'da 81 yaşında vefat etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, Samsun'da 81 yaşında vefat etti.
Gece saatlerinde rahatsızlanan Dinç, götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Metin Dinç'in cenazesi, bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:09 Kaynak: AA
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