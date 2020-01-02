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İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."
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