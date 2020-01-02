İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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