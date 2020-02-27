İçişleri Bakanı Soylu: "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz."

Süleyman Soylu, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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