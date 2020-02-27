Son Dakika › Dünya › İçişleri Bakanı Soylu: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz - Son Dakika Dünya
İçişleri Bakanı Soylu: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz
Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:04
Son Dakika Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu Bakan Soylu, Davutoğlu'nun korumalarının çekildiği iddialarını yalanladı: 63 koruması var İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir