İçişleri Bakanı Soylu: Önümüzdeki Dönem Türkiye'yi Kimse Tutamayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Döviz operasyonunun bir tek hedefi 31 Mart seçimleridir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Döviz operasyonunun bir tek hedefi 31 Mart seçimleridir. Başka bir hedefi yoktur. Çünkü önümüzdeki dönem Türkiye'yi kimse tutamayacak." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Maltepe'de AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile kahvaltı programında konuştu. Cevizli Mahallesi'nde bir davet salonunda yapılan programa Soylu'nun yanı sıra bazı AK Parti İstanbul Milletvekilleri ile Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.



"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ 4 BUÇUK YILDA, 21. ASIRDAKİ İKİNCİ SIÇRAMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE BİR SEÇİME GİDİYOR"



Salonda bulunanlara hitap eden Soylu, "Pazar günü inşallah milletimiz önemli bir kararın altına imza atacak. Pazar günü vereceğimiz karar, aynı zamanda kutsal emanetlerin, mirasın yarına ulaştırılması kararıdır. Gelecek nesillerimize ait bir karar vereceğiz. Şu neslin çektiklerine gelecek neslin çekmemesi için vereceğimiz karardır. Pazar günü geleceğimiz, Şehir ve ve ülkemizin yarınları açısından önemli bir karara imza atıyoruz. Bu karar aynı zamanda ülkenin şefkat merhametini güçlendirecek bir karardır. Bu karar bütün dünyaya ait karardır. Pazar günü millet bu önemli kararın altına imza atacak. İlk kez 50 yıldan sonra 4 buçuk yıl önümüzde bir seçim olmayacak döneme giriyoruz. Türkiye, her buçuk bir yıl yapılan seçimi kaldıramaz. Böyle bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu bir sonuçla, Türkiye önümüzdeki 4 buçuk yılda, 21. asırdaki ikinci sıçramasını gerçekleştirmek üzere bir seçime gidiyor." Dedi.



"DÖVİZ OPERASYONUN BİR TEK HEDEFİ 31 MART SEÇİMLERİDİR"



Soylu, "Döviz operasyonunu bir tek hedefi 31 Mart seçimleridir. Başka bir hedefi yoktur. Çünkü önümüzdeki dönem Türkiye'yi kimse tutamayacak. Yerli ve milli üretim, ekonomide gürül gürül adımları ile terörün tamamen tasfiye edeceğimiz bir döneme giriyor. Biz etrafımızdaki coğrafyaya da barış getireceğiz. Biz batı veya ABD değiliz. Biz gittiğimiz yerleri sömürmedik. 600 yıl Dünyaya egemen olduk ve kimseye haksızlık yapmadık" diye konuştu.



"SEZAİ TEMELLİ DENEN EDEPSİZİ YSK'YA DEĞİL, MİLLETE ŞİKAYET EDİN"



Soylu, "Bazı köşe yazarları var. Bu gardorp solcuları olan, PKK seviciliği yapanlar. Sadece Cemil Bayık, Apo ve Murat Karayılan'ı bize, kendisinden daha fazla dost görenler var. Maalesef bunlar saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP içinde var. Dün Saadet Partisi beni şikayet etmiş. Neden 325 PKK iltisaklıyı ben her yerde söylüyorum diye şikayet etmişler. Beni edeceğine, kol kola Şanlıurfa'da yürüdüğün Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan'a ile kapıları tıklattığını ve 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz diyen', o Sezai Temelli denen edepsizi YSK'ye değil bu millete şikayet etsenize" dedi.



"2 AY İÇİNDE AKILLI MÜHİMMATLARI BİZİM EVLATLARIMIZ YAPTI"



Türkiye'nin son 16 yıldır önemli mesafe aldığını ve bugün artık başka bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Soylu, "Zeytindalı operasyonuna girdik. Acaba bizim akıllı mühimmatlarımız, bizim dünyadan aldığımız mühimmatlarımız yetecek mi diye endişe ettik. Ne oldu biliyor musunuz. 2 ay içinde o akıllı mühimmatları bizim evlatlarımız üretti." Şeklinde konuştu.



"BELEDİYE KANUNU'NUN İÇİŞLERİNE VERDİĞİ AÇIĞA ALMA YETKİSİ VAR"



Soylu, "Diyelim bir meclis üyesi, Allah muhafaza rüşvet aldı, suçüstü yakalandı. Kanun bana diyor ki belediye kanunun 45 ve 47. maddesi bana diyor ki, böyle bir meseleyi gördüğün andan itibaren bunları görevden açığa alma yetkin vardır. Çünkü bunlar telafi edilmesi zor olaydır. Şimdi ben bun teröristi göreceğim, Apo'nun resmini Maltepe'ye asacaklar sonra ben 5 yıl onu mu bekleyeceğim. Millet beni linç eder, linç. Kılıçdaroğlu PKK'yı himayesine alır, ama bu devlet PKK'yı himayesine almaz." Şeklide konuştu.



"TEKRAR KASETİ BAŞA SARMAYALIM"



Soylu, "Türkiye buraya kolay gelmedi. Türkiye çok büyük bedeller ödedi. Tekrar kaseti tekrar başa sarmayalım. 21 asrın başından itibaren Türkiye çok büyük adım attı. 4 enerji geçiş güzergahımız var. Çıldırıyorlar. 2050 yılında Almanya doğal gazının yüzde 90'nına yakının bu hatlardan karşılayacak. O yüzden bu toprakları zayıflatmaya ve elimizden almaya çalışıyorlar. Hepiniz adına Cumhur İttifakı adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Seçimin sıcaklığı nedeniyle şimdi anlaşılmayabilir. Ama 50 yıl sonraki nesiller diyecekler ki, 'Allah bunlar razı olsun. Türkiye'nin üzerine çok geliyorlardı. Öyle bir set kurdular ki bunu engellediler." İfadelerini kullandı. - Usta

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