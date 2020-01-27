İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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