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İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:24 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz."
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