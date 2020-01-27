İçişleri Bakanı Soylu: "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirterek, "Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirterek, "Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak." dedi.

Soylu, CNN Türk canlı yayınında, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin her noktasından bölgeye yardımlar geldiğini belirten Soylu, yardımların AFAD koordinesinde dağıtıldığını söyledi.

Bazı belediyelerin yardımlarının kabul edilmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, meseleyi başka yönlere çekmek isteyen insanların olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Yardımlar şu ve bu partilere gidiyor.' İnsan Allah'tan korkar. Biz vicdanı körelmiş insanlar mıyız? Bu tartışmalara girmek istemiyorum. Birtakım kötü düşünceler, kötü duygular gönlümüzü de karartmaya yöneliktir. Karartmadan işimize bakalım, yolumuza devam edelim." diye konuştu.

Depremin ardından sosyal medyada yaşanan dezenformasyona değinen Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlar birimlerinin bu konuda çalıştığını ve hukuk üzerinden de gereğinin yapılacağını söyledi.

"Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız"

İstanbul'da yaşanan depremden sonra defalarca GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve en son 20 gün önce görüştüklerini anlatan Süleyman Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar. " ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Yıkılan binaların müteahhitlerine ne olacak? Bunlar nasıl tespit edilecek? Bu kişiler cezasız mı kalacak?" sorularına, "Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız. Hukuk da bırakamaz zaten. Bizim görevimiz tespit etmek hükümet olarak. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın." cevabını verdi.

Süleyman Soylu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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