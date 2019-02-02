İçişleri Bakanı Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar Yerinde Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
1 saat önce
- Osmanlı Kapalı Pazar yeri İçişleri Bakanı Soylu'nun Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyareti ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
- Osmanlı Kapalı Pazar yeri
İçişleri Bakanı Soylu'nun Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyareti ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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