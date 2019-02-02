Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar Yerinde Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar Yerinde Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

1 saat önce

- Osmanlı Kapalı Pazar yeri İçişleri Bakanı Soylu'nun Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyareti ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

- Osmanlı Kapalı Pazar yeri
İçişleri Bakanı Soylu'nun Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyareti ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon! 'Mavi' Kategoride Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Osmanlı Kapalı Pazar Yerinde Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]