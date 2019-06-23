Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı
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İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

1 saat önce

– İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı, System.String[]
– İÇİŞLERİ  Bakanı Süleyman Soylu  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı.  

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Soylu, "İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olsun. Allah'a şükür olaysız, kazasız bir şekilde bu sabah itibariyle milletimiz huzur, güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. İnşallah bugün de yine İstanbul'da hemşerilerimiz sorunsuz, güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün seçimin huzur içerisinde geçmesi için çalışmalarını, gerekli tedbirlerini yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" dedi

2 TERÖRİST KISTIRILDI

Bakan Soylu Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, "Bu sabah Tunceli'de bir çatışma var ve 2 teröristin kıstırıldığı haberlerini arkadaşlarımız iletti. İnşallah onlar da kazasız, belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı. 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
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