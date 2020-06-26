İçişleri Bakanı Soylu özel güvenlik görevlilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası" dolayısıyla Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Soylu, kabulde yaptığı konuşmada, milletin huzuruna,

güvenliğine katkı sağlayan, özel güvenlik görevlilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 26 Haziran 2004'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Soylu, bunun özel güvenlik alanında bir milat olduğunu ifade etti.

Soylu, özel güvenlikçilerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla 26 Haziran'ın Özel Güvenlik Günü, 26-30 Haziran'ın ise Özel Güvenlik Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Gelişen şehir hayatı ve medeniyetin, yeni güvenlik sorunlarıyla yeni çözüm sistemleri ve tedbirleri de ürettiğini aktaran Soylu, tarihte eski çağlarda da örnekleri olan özel güvenlik sisteminin, esas itibarıyla bu çağın bir ürünü ve yardımcı kolluk birimi olduğunu bildirdi.

"Sektörün denetimine ve eğitimine özel önem verdik"

Vatandaşın günlük hayattaki güvenliğinin temininde özel güvenlik görevlilerinin çok büyük emeği olduğuna işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 1 milyon 692 bin 163 kişi,

özel güvenlik sertifikası sahibidir. Bunların,

1 milyon 138 bin 31'i özel güvenlik kimlik kartı almıştır. Halen aktif olarak bu mesleği ifa eden 335 bin 635 arkadaşımız vardır. Bu aktif çalışanların da yüzde 64'ü özel sektörde görev yapmaktadır. Elbette ki bunlar, büyük rakamlardır. İşte bu sebeple sektörün hem denetimine hem de eğitimine özel bir önem verdik.

Eğer biz özel güvenlikte denetime önem vermemiş olsak burayı yönetebilmemiz çok zor olur. Bu konuda önemli bir adım attık ve hizmet verenlerin yani şirketlerin denetimine ilk önce ağırlık verdik.

2015 yılında şirket denetleme sayımız 158'di,

2019'da bu sayıyı 1392'ye çıkardık. Neredeyse 10 kat artışı 4 yıl içinde sağladık. Keza özel güvenlik eğitim kurumlarının denetlenmesinde

2015 sayımız 35'ti, bu sayıyı da 2019 sonunda 459'a çıkardık.

Özel güvenlik birimi denetlemelerimizi, aynı periyotta

7'den 814'e yükselttik. Yani sektörü kendi başına bırakmadık ve

özellikle tek yapmak istediğimiz, hem çalışanların hakkına sahip çıkabilmek hem de sektörün hizmet kalitesini yükseltebilmek. Bu hedef doğrultusunda elbette ki eğitimlerimizi de arttırdık. 2018 yılbaşından itibaren,

özel güvenlik sektörümüzde yeniden bir eğitim planlaması yaptık ve bugüne kadar 485 bini özel güvenlik görevlisi olmak üzere sektör yöneticileri, polis başmüfettişlerimiz, hizmet içi eğitimlerimizle toplam 504 bin 651 katılımcımıza yeniden eğitim verdik."

Bakanlık olarak özel güvenlik sektörüyle ilgilerinin eğitim ve denetim faaliyetleriyle sınırlı kalmadığına değinen Soylu, işin kurumsal yapılanmasını, dijital altyapısını,

toplumsal görünürlüğünü de ele aldıklarına değindi.

Soylu, Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET), Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN), Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi (PATBİS), tek tip üniforma, özel güvenlik kimlik kartı, yeni nesil silah ruhsat kartı, özel güvenlik eğitimi kitabı gibi faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

"Dijital altyapı projesini tüm sektörle buluşturduk"

ÖGNET'in, tüm özel güvenlik alanındaki iş ve işlemleri kapsayan bir proje olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada hedefimiz, eğitim, başvuru, sınav, denetim gibi

bütün iş ve işlemlerin tek bir yazılım platformunda gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu sayede devletin, kamunun, bu konudan istifade etmeye çalışan vatandaşlarımızın ve bu konudaki paydaşlarımız olan özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim şirketleri bütün bunlarla ilgili altyapısının veri bankasını bir yazılım portalında gerçekleştirdik. Burada yapıyı daha etkin şekilde denetleyebilmek ve

süreçleri hızlandırmak temel hedeflerimizdendi. Bunun da hemen hemen önemli noktalarını bitirdik, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Büyük bölümü açıldı hizmette. Hem kamu tarafında hem de sektör içindeki

tüm paydaşların kullanacağı bir dijital altyapı projesini tüm sektörle buluşturduk. Hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak hem iş ve işlemlerdeki insan hatasını en alt seviyeye indirecek hem sahtecilik ve usulsüzlüklerin önüne geçecek hem de güncel veri ve istatistiklerin anında oluşmasıyla sektörü

daha doğru parametrelerle izlememize imkan sağlayacak."

KAAN'ın Türkiye'nin yüz akı projelerden biri olduğunu ifade eden Soylu, projenin ilk aşamasında emniyet müdürlüğü personeli ile

kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri,

park ve bahçeler ile toplu taşıma alanlarında görev yapan

özel güvenlik görevlileriyle, ikinci aşamasında ise diğer tüm alanlarda görev yapan

özel güvenlik görevlileriyle mevcut iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

KAAN projesi

Projenin geçen yılın temmuz ayında İstanbul'da başlatıldığını anımsatan Soylu, "Birinci aşaması 1 Ocak 2020 itibarıyla 6 büyükşehirde hayata geçti. İkinci aşamasına da yine ocak ayında başlanılmış,

24 büyükşehrimizin özel güvenlik şubelerinden sorumlu

emniyet müdürleriyle toplantılar yapılmıştır. Netice itibarıyla KAAN projesi, halihazırda 30 büyükşehirde

7 bin 696 kolluk personeli ve 57 bin 745 özel güvenlik personelinin katılımıyla yürütülmektedir. KAAN Projesi, Türkiye'nin şehir hayatında huzur ve asayişin temininde, önleyici güvenliğin başarıyla sağlanmasında ve vatandaşımızın huzuru, refahı, güveni ve asayişini temin edecek bana göre en önemli projelerden bir tanesidir. Nasıl çarşı ve mahalle bekçilerimiz bizim için gece huzurunun temin edilmesinde çok önemi bir rol oynuyorlarsa özel güvenliklerimiz de KAAN projesi sayesinde kollukla yaptıkları ve yapacakları entegrasyonla önemli bir güveni sağlayacaktır. Kalan 51 ilimizde de eğitimler verilmiş olup çalışmalar sürmektedir." şeklinde konuştu.

Soylu, özel güvelik sektörünün başarısının istisnasız her vatandaşın huzuruna ve güvenliğine katkı olduğunu dile getirdi.

Sektöre ilişkin yaptıkları son çalışmanın, kamuda görev yapan özel güvenlik görevlilerinde yeni ve tek tip kıyafete geçilmesi olduğunu anımsatan Süleyman Soylu, kıyafetlerin özel güvenlik görevlerine yakıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Manisa'da meydana gelen depreme ilişkin bilgi vermek için aradığı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı kutladığını söyledi.

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un çıkarılmasını sağlayan dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkese şükranlarını ileten Soylu, özel güvenlik şehitlerine Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu ve Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı kutladı.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ise Bakan Soylu'ya özel güvenlik görevlilerine olan yaklaşımından ve çalışmalara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.