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İçişleri Bakanı Soylu: "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun"

01.02.2022 09:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

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Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Özgürlük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun' - Son Dakika


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