İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.

Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."