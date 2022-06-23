İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü

23.06.2022 20:15
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Soylu, Marmaris'te mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, yeni atandığı görevinden dolayı tebrik etti.

Türkiye-Pakistan arasındaki köklü ilişkilerin İçişleri bakanlıkları özelinde pek çok alanda ve boyutta süregelen iş birliğinin ve uyum içerisinde oluşturulan verimli çalışma iklimi ve karşılıklı güven ortamının yeni dönemde daha ileri seviyelere taşınacağı belirtildi.

Görüşmede, ayrıca göç yönetimi alanında iş birliği ile başta terörizm, sınır aşan organize suçlar, siber suçlarla mücadele olmak üzere, güvenlik alanında iş birliği faaliyetleri ve imkanları değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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