Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Pkk 14-15 Yaşındaki Çocuklara Musallat Olmuş. Bu Ahlaksız Örgüte Destek...

İçişleri Bakanı Soylu: "Pkk 14-15 Yaşındaki Çocuklara Musallat Olmuş. Bu Ahlaksız Örgüte Destek...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:07 Kaynak: AA

PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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