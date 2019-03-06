İçişleri Bakanı Soylu: "Pkk 14-15 Yaşındaki Çocuklara Musallat Olmuş. Bu Ahlaksız Örgüte Destek...

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?"

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