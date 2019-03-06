İçişleri Bakanı Soylu: "Pkk 14-15 Yaşındaki Çocuklara Musallat Olmuş. Bu Ahlaksız Örgüte Destek...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?"
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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