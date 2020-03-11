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İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz."
7 saat önce
(iha) İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
(iha) İçişleri Bakanı Soylu: " PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz."
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