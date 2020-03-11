İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz." - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz."

7 saat önce

(iha) İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz.

(iha) İçişleri Bakanı Soylu: " PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz."

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın kültürel terörizmini kadınların arkasına gizleyemezsiniz.

Süleyman Soylu, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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