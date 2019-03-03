İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Muhtarlar ve Oda Başkanlarıyla...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: DHA
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