Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Muhtarlar ve Oda Başkanlarıyla...

İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Muhtarlar ve Oda Başkanlarıyla...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi(Tür: Ankara)

İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Muhtarlar ve Oda Başkanlarıyla..., System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

Ankara, Sivil Toplum Kuruluşu, Süleyman Soylu, Polatlı, Güncel
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