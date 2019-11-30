Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (8)

İçişleri Bakanı Soylu: Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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