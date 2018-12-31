Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu - Pomem Mezuniyet Töreni - Detaylar

İçişleri Bakanı Soylu - Pomem Mezuniyet Töreni - Detaylar

1 saat önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması -Polislerin yemin etmesi -Keplerin havaya fırlatılmıası -Yeni mezun polislerin sevinci -Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor...

İçişleri Bakanı Soylu - Pomem Mezuniyet Töreni - Detaylar, System.String[]
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması
-Polislerin yemin etmesi
-Keplerin havaya fırlatılmıası
-Yeni mezun polislerin sevinci
-Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: AA

Mamak Belediyesi, Süleyman Soylu, Güncel
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