İçişleri Bakanı Soylu - Pomem Mezuniyet Töreni - Detaylar
1 saat önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması -Polislerin yemin etmesi -Keplerin havaya fırlatılmıası -Yeni mezun polislerin sevinci -Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması
-Polislerin yemin etmesi
-Keplerin havaya fırlatılmıası
-Yeni mezun polislerin sevinci
-Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Mamak Belediyesi
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: AA
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