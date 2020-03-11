İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı." - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı."

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı."

İçişleri Bakanı Soylu: Reina saldırısından beri Türkiye topraklarında terör eylemi olmadı.

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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