Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti

37 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyarette bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. - ŞANLIURFA

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün sırtını sıvazlayan İsviçre'de YPG/PKK yandaşları polisle çatıştı
Nusaybin saldırısında YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği! Önce eve sonra toplanan kalabalığa saldırı düzenlendi Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]