Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu - Son Dakika

Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu

6 saat önce

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu söyledi.

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit düşerken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan güvenlik komisyonu bir dizi kararlar aldı.

GÜVENLİK KOMİSYONUNDAN KRİTİK KARAR

Bu kararlar arasında rejime anında yanıt verilmesi ve Türkiye sınırlarında bulunan mültecilerin Avrupa'ya gitmek istemesi durumunda engel olunmaması kararları yer aldı.

Kararı duyan on binlerce mülteci sınır bölgelerine akın etti. Kimisi kara yoluyla kimisi ise denizden Avrupa'nın yolunu tuttu.

BAKAN SOYLU, SON RAKAMI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 135.844" dedi.

Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu

Süleyman Soylu, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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