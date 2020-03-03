İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen..., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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