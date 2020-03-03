Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı? Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı