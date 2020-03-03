İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu: 'Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469"

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469" - ANKARA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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