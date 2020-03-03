İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan 'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469" - ANKARA

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