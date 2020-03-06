İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne 'den Yunanistan 'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

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