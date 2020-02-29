İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"

Süleyman Soylu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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