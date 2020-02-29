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İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"
Son Dakika Sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı