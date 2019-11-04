İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi"
ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi ATAK helikopteriyle Van gölü turu