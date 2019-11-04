Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu: 'Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2.

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi"


ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...

Süleyman Soylu, Jandarma, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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