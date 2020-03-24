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İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden...
24 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.
Türkiye'de 65 yaş ve üstüne koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından birçok yerde sokağa çıkma yasağı olan yaşlılar, çeşitli şekillerde telefona kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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