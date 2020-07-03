İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu: "( Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz"

Süleyman Soylu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de... - Son Dakika

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