İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de...
İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz"
İçişleri Bakanı Soylu: "( Sakarya'daki patlama) 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:13 Kaynak: AA
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