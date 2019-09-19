Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı
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İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı. Soylu, program öncesi savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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