İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı. Soylu, program öncesi savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı.
Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor