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İçişleri Bakanı Soylu: "Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır, korunmakla mükellef...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır, korunmakla mükellef bir kişidir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır, korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var."
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