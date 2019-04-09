İçişleri Bakanı Soylu: "Seçimin Bu Tartışmalardan Yoksun Bırakılabilmesi İçin Sayın Bahçeli'ye...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Seçimin bu tartışmalardan yoksun bırakılabilmesi için Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır"ANKARA - İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüktür.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
: "Seçimin bu tartışmalardan yoksun bırakılabilmesi için Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır"
ANKARA - İçişleri Bakan Süleyman Soylu
, " Büyükçekmece
'deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Büyükçekmecede seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarına yönelik, "Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüktür. Bir suç var ortada ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış" ifadelerini kullandı.
"Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin, tartışması sürekli devam edecektir" diyen Soylu, "Seçimin bu tartışmalardan yoksun bırakılabilmesi için Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır" açıklamasında bulundu.
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