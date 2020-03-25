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İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü.
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü.
İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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