İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki Bütün Kameralarımızı ve Aydınlatma Sistemlerimizi Kontrol...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz. İnşallah ne bir şaibeye ne de bir istismara imkan verecek şekilde tedbirlerimizi almış durumdayız ve almaya da devam ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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