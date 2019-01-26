Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki Bütün Kameralarımızı ve Aydınlatma Sistemlerimizi Kontrol...

İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki Bütün Kameralarımızı ve Aydınlatma Sistemlerimizi Kontrol...

23 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz. İnşallah ne bir şaibeye ne de bir istismara imkan verecek şekilde tedbirlerimizi almış durumdayız ve almaya da devam ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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